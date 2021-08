Club Brugge krijgt lesje in efficiëntie van Cercle

De 151 e Brugse derby heeft geen winnaar opgeleverd. Club Brugge was de volledige wedstrijd baas onder leiding van een uitmuntende De Ketelaere. Maar blauw-zwart vergat de wedstrijd in een definitieve plooi te leggen. Cercle maakte pas in de toegevoegde tijd de gelijkmaker.

De Brugse derby beloofde een spannende wedstrijd te worden. Zowel Club Brugge als Cercle Brugge verloren nog niet dit seizoen en stonden bovenaan in het klassement met elk evenveel punten. Het evenwicht in het klassement was niet te merken op het veld. Club Brugge was duidelijk de betere ploeg en nam de wedstrijd meteen in handen, maar gevaarlijke kansen bleven uit. De verdediging van Cercle Brugge kon al bij al vlot stand houden.

Uitmuntende De Ketelaere

Na twintig minuten begon de motor van toptalent Charles De Ketelaere warm te draaien. De geboren en getogen Bruggeling was de beste man op het veld en lijkt Bas Dost uit de ploeg te spelen. De Ketelaere dirigeerde aanval na aanval van Club Brugge. Na een halfuur spelen was hij voor het eerst echt gevaarlijk met een vrije trap. Vijf minuten later was hij opnieuw betrokken in een heerlijke actie: een combinatie met Mata, Lang en Vormer leverde Club Brugge een verdiende voorsprong op. Kapitein Ruud Vormer hoefde de bal maar binnen te tikken.

Hoofdrol voor scheidsrechters

Club Brugge bleef de dominanste ploeg tijdens de eerste helft, terwijl Cercle slechts af en toe eens kon dreigen via de omschakeling. Maar de voorsprong uitbouwen lukte Club nog niet, dat hadden ze niet enkel aan zichzelf te wijten. Scheidsrechter Kevin Van Damme eiste een hoofdrol op door Club Brugge onterecht geen penalty toe te kennen. De alomtegenwoordige De Ketelaere ging neer in de zestien na een duwfout van Cercle-verdediger Boris Popovic. Referee Van Damme oordeelde dat de duw te licht was en liet doorspelen. Ook de VAR Bert Put besliste onbegrijpelijk om niet tussen te komen. Dat deed hij wel toen Eduard Sobol op slag van rust scoorde na een heerlijke aanval. De club-supporters gingen helemaal uit hun dak dak, maar door handspel van Noa Lang ging het feestje niet door. Cercle Brugge bleef zo in de wedstrijd en kon gaan rusten met een 1-0 achterstand.

Zelfde spelbeeld na de rust

Na de pauze ging de thuisploeg nadrukkelijk op zoek naar een tweede doelpunt. De kansen bleven voor blauw-zwart: De Ketelaere liet de lat trillen na een staalharde kopbal en ook schoten van Balanta en Sobol gingen er net niet in. De buit leek binnen voor Club Brugge. Coach Clement wisselde zelfs twee sleutelspelers: Ruud Vormer en Noa Lang moesten naar de kant voor Vanaken en Dost. Spelmaker Noa Lang kon niet leven met zijn wissel en stapte met wegwerpgebaren rechtstreeks naar de kleedkamer.

Eerste schot op doel is meteen raak

De thuisaanhang schrok een eerste keer in minuut 87. Charles Vanhoutte, de kapitein van Cercle, bracht de bal laag voor doel, maar de inglijdende Utkus kon er net niet bij. Het was een enorme waarschuwing voor Club Brugge, maar dat bleek niet voldoende. Toen de toegevoegde tijd inging, schoot Cercle Brugge pas voor het eerst een bal tussen de palen. Dat bleek meteen de goede te zijn: de Spaanse spits Waldo Rubio kapte Mitrovic uit en krulde de bal binnen in de verste hoek. Het deksel op de neus dus voor Club Brugge, dat zijn eerste twee thuiswedstrijden niet kon winnen. De Clubfans hoeven nog niet te panikeren, want ook vorig seizoen verloor de landskampioen zijn eerste twee thuiswedstrijden.