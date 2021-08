Club Brugge kent donderdag tegenstanders in Champions League

Met landskampioen Club Brugge is er ook dit jaar één Belgische, en tegelijkertijd West-Vlaamse, vertegenwoordiger die de potten ingaat. Blauw-zwart is voor het tweede jaar op rij rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase. Voor Club is het tevens het vierde jaar op rij dat ze in de groepsfase van het kampioenenbal uitkomen, geen enkele Belgische ploeg deed ooit beter. Twee seizoenen geleden plaatsten ze zich als eerste Belgische ploeg ooit via het niet-kampioenenspoor voor de groepsfase.

Groep met Chelsea, PSG en RB Leipzig is mogelijk.

Op basis van de Europese clubcoëfficiënt kwam blauw-zwart in pot 4 terecht, voorlopig samen met AC Milan, Wolfsburg, Malmö en Young Boys. De overige teams moeten nog toegewezen worden na de laatste voorrondewedstrijden. Op papier is een groep met Bekerhouder Chelsea, PSG en RB Leipzig mogelijk. De groepswedstrijden worden vanaf midden september tot begin december afgewerkt. Net zoals de vorige jaren stoot de top twee van elke groep door naar de achtste finales, de nummers drie overwinteren in de Europa League en de nummers vier zijn uitgeschakeld.