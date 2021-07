Vormer ontbrak in de Supercup tegen Racing Genk (3-2 winst) na een hoogrisicocontact met iemand die besmet was met het coronavirus. De Nederlander, die zelf niet positief was, ging uit voorzorg in quarantaine.

EK-gangers Hans Vanaken en Eduard Sobol maken nog geen deel uit van de selectie, net zoals eerste doelman Simon Mignolet, die nog niet volledig fit is.