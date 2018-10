Club Brugge kan turbulente week niet doorspoelen

Club Brugge heeft vrijdag de elfde speeldag in de Jupiler Pro League geopend met een 1-1 gelijkspel in de thuiswedstrijd tegen Waasland-Beveren. De landskampioen komt wel opnieuw naast KRC Genk aan de leiding.

Vorige week werd Ivan Leko opgepakt in de fraudezaak rond makelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic. De trainer wordt verdacht van witwassen. De Kroatische T1 beleefde een bewogen terugkeer naar het Jan Breydelstadion. Voor aftrap staken de blauw-zwarte supporters hun coach een hart onder de riem, onder meer met een gigantisch spandoek. Hoewel de voorbereiding niet ideaal verliep, startte Club met veel vista aan de wedstrijd. Zonder Wesley weliswaar. De Braziliaanse spits werd na een disciplinaire soap van meer dan twee maanden vrijgesproken, maar zat toch op de bank. Leko had zich zonder Wesley klaargestoomd voor het duel en koos daarom voor Rezaei, die na een maand blessureleed opnieuw aan voetballen toe was.

Deklat redt Club

Op het kwartier verzilverde blauw-zwart zijn dominantie met een dot van een kans. Danjuma passeerde zowat iedereen behalve doelman Roef. Na die actie verwaterde het spelniveau, Club Brugge kon zijn goede start niet doortrekken. Na de pauze werd de thuisploeg beloond voor het initiatief. Hans Vanaken (55.) zocht de combinatie met Rezaei en schoof de openingstreffer voorbij Roef. Lang kon Club niet genieten van de 1-0, want op het uur was alles plots te herdoen. Apostolos Vellios trapte de gelijkmaker in een tijd heerlijk binnen. De Waaslanders roken bloed en drukten door. Twintig minuten voor tijd kwam blauw-zwart met de schrik vrij. Een knal van dribbelkont Amopah spatte uiteen op de deklat. De slotminuten moest Club nog met tien volmaken. Leko had zijn wissels al opgebruikt toen Jelle Vossen geblesseerd van het veld werd gedragen.

Puntenverlies thuis

De landskampioen kan zo al twee duels niet meer winnen. Na de 3-1 pandoering op het veld van Standard, verliest blauw-zwart voor het eerst punten in eigen huis. Yannick Ferrera lijkt de trein bij Waasland-Beveren dan weer op de rails te hebben. De Leeuwen verloren al vijf matchen niet meer en hebben nu ook zes punten meer dan rode lantaarn Moeskroen.