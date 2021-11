Club Brugge kan thuis niet winnen van Standard

Club Brugge is er op de veertiende speeldag in de Jupiler Pro League niet in geslaagd te winnen van Standard. Het werd 2-2 in het Jan Breydelstadion. Club gaf een 2-0 voorsprong uit handen. In de tussenstand blijft blauw-zwart tweede, op vier punten van leider Union.

Na een studieronde van een kwartiertje viel het openingsdoelpunt voor Club Brugge letterlijk uit de lucht. Bodart liet een hoge bal door zijn handschoenen glippen. De bal viel op het hoofd van Dost en ging in doel, 1-0. Club was baas zonder veel kansen te creëren. Tien minuten voor rust kwam de tweede treffer toch op het bord. De Ketelaere nam een afgeslagen bal vol op de slof en vlamde hem pardoes in de winkelhaak, 2-0.

Standard had zich nog niet getoond, maar kwam vier minuten later door een blundertje van Mignolet langszij. De Club-doelman kwam te ver uit zijn doel en Donnum was sneller op de bal. Hij ging rond de goalie en werkte keurig af, 2-1. Na de pauze zetten de Rouches hun sterke elan verder. Mignolet kwam na vier minuten opnieuw onoordeelkundig uit. De Rode Duivel liep in de zestien Donnum omver en de bal ging op de stip. Dussenne maakte vanaf elf meter geen fout, 2-2. De sfeer in het Jan Breydelstadion kantelde net als het wedstrijdverloop helemaal. Ref D'Hondt was de gebeten hond voor de supporters. Op het veld slaagde Club Brugge er niet meer in een slotoffensief in elkaar te steken. Het bleef 2-2.