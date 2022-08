Club Brugge kan ook tegen stug Zulte Waregem niet winnen

Na dik vijf minuten strafte Jean-Luc Dompé een slechte inspeelpass van Owen Otasowie op Denis Odoi niet af. Oog in oog met Simon Mignolet zag hij zijn stiftballetje gestuit. Enkele ogenblikken later kwam Sammy Bossut aan de overzijde attent tussen op Ferran Jutgla, die een doorsteekbal van Hans Vanaken niet kon afwerken.

Otasowie dankt Mignolet

Otasowie liet zich snel nadien opnieuw ringeloren en opnieuw bracht Mignolet redding op Dompé, ditmaal op een overhoekse trap. Op het kwartier strandde het eerste Brugse doelpunt van Casper Nielsen dan weer in het zijnet. In het restant van de eerste helft vielen geen goals. Mignolet schoot Otasowie op een handvol minuten van de rust andermaal te hulp na een slechte controle.

Andermaal Skov Olsen

In de tweede helft stond het al snel 1-0. Andreas Skov Olsen, Hans Vanaken en Kamal Sowah combineerden zich een weg door het hart van de bezoekende defensie. Skov Olsen gaf Bossut in twee keer het nakijken met zijn derde competitietreffer van het nog prille seizoen. De Deen is één van de enige bij Club Brugge die wel op niveau is.

Subtiele baltoets

Ondanks dominanter spel slikten de Bruggelingen de gelijkmaker met nog een kwartwedstrijd te gaan: Oleksandr Drambayev was Mignolet te slim af met een subtiele baltoets. Het slotoffensiefje van Club draaide op niets uit. De ingevallen Noa Lang wilde Bossut verrassen met een poging in de korte hoek, maar vond het zijnet op zijn weg.

Programma

Zaterdag staan er vier ontmoetingen op het programma in de Belgische hoogste voetbalafdeling. Racing Genk speelt al gastheer voor Eupen om 16u00. Om 18u15 kijken Charleroi en KV Oostende elkaar in de ogen op Mambourg, terwijl tegelijkertijd KV Kortrijk in het Guldensporenstadion Sint-Truiden partij geeft. Vicekampioen Union Sint-Gillis maakt dan weer de verplaatsing naar KV Mechelen, dat zijn eerste punt(en) van het seizoen wil pakken.

Zondag volgen er opnieuw vier confrontaties. Sclessin is om 13u30 het toneel voor het duel tussen Standard en Cercle Brugge. AA Gent ontvangt promovendus Westerlo (16u00), terwijl RSC Anderlecht na de nederlaag van vorig weekend tegen Cercle met Seraing een op papier hapklare brok voor de kiezen krijgt voor eigen volk (18u30). Antwerp en OH Leuven, de enige twee teams die na twee speeldagen nog geen puntenverlies leden, sluiten om 21u00 de derde speelronde af op de Bosuil, met als inzet de leidersplaats.