Club Brugge kan ook tegen Charleroi niet winnen

Club haalde een 0-2 achterstand op, maar kon in de slotfase tegen tien Carolo's geen derde treffer meer maken. Onder nieuwe coach Scott Parker kon blauw-zwart slechts 3 op 12 pakken de voorbije weken.

De Zebra's begonnen indrukwekkend aan de partij. Met goed combinatievoetbal kwamen ze na dertien minuten op voorsprong dankzij Youssouph Badji, die tegen zijn moederclub scoorde. De Senegalese aanvaller werkte een voorzet van Mbenza af, 0-1. Badji wordt door Club uitgeleend aan Charleroi. Blauw-zwart was even helemaal het noorden kwijt en nauwelijks drie minuten later ging een schot van Kayembe via Mignolet en Mechele tegen de touwen, 0-2. Voor Brandon Mechele was het het tweede knullige eigen doelpunt in een week tijd.

Club kwam zeer moeizaam in de partij, maar kreeg op slag van rust een helpende hand van Marcq. Die haalde in de zestien Lang neer en de bal ging op de stip. Noa Lang ging zelf achter de bal staan en liet Charleroi-doelman Koffi kansloos met een schot in de rechterbenedenhoek, 1-2.

Na de pauze trok blauw-zwart meteen door. Vanaken bediende na vier minuten in de tweede helft de net ingevallen Skov Olsen en die bracht de thuisploeg opnieuw langszij. Club probeerde Charleroi onder druk te zetten, maar dat hield kranig stand. Boukamir haalde de doorgebroken Skov Olsen neer op de rand van de zestien en mocht een kwartier voor tijd met rood gaan douchen. Het bleef hard tegen onzacht gaan, maar Club scoorde niet meer in de slotfase. Eindstand: 2-2.

Club Brugge zit in de competitie aan een dramatische 4/18. Tussendoor werd het ook in de beker uitgeschakeld.