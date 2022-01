Club Brugge kan niet scoren tegen topper Union, het bleef 0-0

Club Brugge en Union hebben donderdag 0-0 gelijkgespeeld op de 24e speeldag van de Jupiler Pro League. Leider Union was bij momenten indrukwekkend goed, maar wist dat niet om te zetten in een doelpuntje. De kloof tussen beide teams blijft zo negen punten.

Club Brugge-trainer Alfred Schreuder voerde twee wissels door in zijn basisploeg. Sobol nam de plaats in van Rits, Mitrovic kwam voor de geschorste Hendry. Eigenlijk werd Van der Brempt in de ploeg verwacht, maar die is volgens verschillende Belgische kranten op weg naar RB Salzburg en zat niet in de wedstrijdkern.

Sterke Mignolet

De thuisploeg begon goed en versierde twee kansjes, maar de schoten van Mitrovic en Sobol waren niet heel gevaarlijk. De eerste serieuzere kans was voor Union. Topschutter Undav haalde uit, maar doelman Mignolet hield Club Brugge overeind met een knappe redding. De leider nam steeds meer over en na twintig minuten wrongen Nieuwkoop en Vanzeir topkansen de nek om voor Union. De Brusselaars maakten indruk, maar stootten telkens weer op een beresterke Mignolet.

Op het einde van de eerste helft bracht die nog maar eens redding bij schietkansen van Teuma en Lapoussin. Na de pauze verraste Schreuder door Lang in de kleedkamer te laten voor Balanta. Zo probeerde de Nederlander meer grip te krijgen op de wedstrijd en met name op het middenveld. De eerste kans was nog voor Union met Lazare die over besloot, maar daarna was Club eindelijk nog eens aan zet. Eerst kopte Vanaken naast, daarna besloot De Ketelaere na een knappe dribbel op doelman Moris. Niet veel later was diezelfde Moris net iets sneller op de bal dan Dost.

Tien minuten voor tijd was Union toch nog eens gevaarlijk, maar Vanzeir stootte op de onoverwinnelijke Mignolet. Het einde was nog voor de sterke leider, maar scoren lukte niet meer.