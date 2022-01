Lang is niet de enige speler in de Brugse kern die niet in actie zal komen in het Guldensporenstadion: Clinton Mata zit een speeldag schorsing uit. Kersverse aanwinst Andreas Skov Olsen heeft last aan de lies en blijft voorlopig nog langs de zijlijn. Club staat momenteel tweede in het klassement met 45 punten, op negen eenheden van autoritaire leider Union Sint-Gillis.