Club Brugge is kampioen. Een 1-3-zege zorgt voor de 18e landstitel

Club Brugge is kampioen. Na een ondermaatse eerste helft met een overheersend Antwerp, bracht Hans Vanaken Club langszij. Jack Hendry en Adamyan deden de match kantelen op twee minuten tijd:1-3. De derde opeenvolgende titel is binnen.

Club Brugge begint z'n match van de waarheid met vooral titelstress in de benen. Antwerp is meer dan duidelijk de betere ploeg. Ally Samatta doet op het kwartier werkelijk alles goed. Bal naast Mignolet, de paal redt Club.

Op rechts is Mata gestart, maar hij is duidelijk niet in z'n sas. Michael Frey gaat er voorbij en kan voorzetten. Samatta kaatst terug en heerlijk krult de Zwitser hem in de verste hoek. Michael Frey scoorde twee maanden niet, maar bezorgt blauw-zwart titeldruk. 1-0. (Lees verder onder de foto)

Club mag Big Si danken

De ene Antwerpse aanvalsgolf volgt op de andere. Opnieuw komt even later Mata in de problemen, deze keer is het De Laet die hij laat gaan. Ook De Laet krult netjes naar de hoek. Mignolet, de beste man in de play-offs bij Club Brugge, behoedt Club van de dubbele achterstand. Hoekschop dus. Bal in de flipperkast. Weer moet Mignolet redden. Eerst kort, dan met de voet tegen Haroun. Club kreunt. Clinton Mata wordt gewisseld.

Bij Club speelt er eigenlijk maar één echt op niveau en dat is Mignolet. Over het half uur moet hij alweer alert zijn op de kopbal van Samatta. Dat het nog geen 3-0 staat, dankt Club aan Big Si.

Vanaken brengt Club langszij

Club Brugge tankt verse moed tijdens de rust. Odoi komt in de plaats van Balanta. Noa Lang trekt de zestien binnen en wordt er onderuit gehaald door Seck. Een overduidelijke strafschop. Hans Vanaken twijfelt niet van op stip en zorgde voor 1-1. Zijn 101e doelpunt voor blauw-zwart, het doelpunt van de hoop.

Match keert op twee minuten tijd

Maar ook na de gelijkmaker ondergaat Club het spel.

Toch liggen de kaarten nu anders. En dat blijkt ook in minuut 63. Jack Hendry kopt aan de eerste paal een hoekschop van Sobol strak voorbij Butez. Op stilstaande fase keert Club de situatie: 1-2 en de titelkoorts is weer hevig nu. Meer nog, amper twee minuten later zorgt Adamyan voor de 1-3, opnieuw na een corner. Alles verandert plots. De Armeniër staat ongedekt aan de tweede paal, de titel is nu binnen.

En zo pakt Club Brugge zijn derde landstitel op rij, de achttiende in totaal. Een verdiende titel, laat daar geen twijfel over bestaan. Na een ongeziene reeks zonder nederlaag bleef Club leider Union, na de winterstop, niet alleen onder druk zetten. Club begon zo aan de start van de play-offs ook op een haalbare afstand van de Brusselaars. En in die play-offs bleef Club de goede resultaten aaneen rijgen. Met 13 op 15 toonde het zich onoverwinnelijk. Niet steeds swingend maar wel heel erg efficiënt, met een erg betrouwbare Mignolet tussen de palen. En zo word je kampioen.