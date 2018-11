Club Brugge hoopt thuis tegen Zulte Waregem op eerherstel

Landskampioen Club Brugge trapt vrijdagavond in eigen huis de zestiende speeldag van de Jupiler Pro League op gang tegen Zulte Waregem. De Bruggelingen hopen na de interlandbreak de 2-1 nederlaag bij Charleroi door te spoelen.

Club Brugge kampt al enkele weken met een wispelturige vorm. In de Champions League werd 4/6 gepakt tegen Monaco, maar in de vaderlandse competitie waren de prestaties met 6/18 ondermaats. Zulte Waregem van zijn kant zit in een betere periode. Essevee verloor tussen midden augustus en eind oktober acht competitiewedstrijden op rij, maar zit sindsdien - dankzij thuiszeges tegen Standard en Lokeren - aan 6/9.

Debut voor Vanderhaeghe

Zaterdagavond wacht voor Yves Vanderhaeghe - terug op het oude nest bij Kortrijk - een terugkeer bij ex-club Oostende. Cercle is na twee driepunters op rij opnieuw opgeklommen naar de negende stek.

