Club Brugge haalt verdediger Jack Hendry terug. De 27-jarige Schot was sinds deze zomer verhuurd aan de Italiaanse eersteklasser Cremonese, maar keert vervroegd terug. Hendry zal vanaf morgen weer meetrainen met de Brugse selectie.

Hendry kwam de voorbije maanden slechts zes keer in actie bij de Italiaanse promovendus. De verdediger was er ploeggenoot van onder meer Cyriel Dessers en David Okereke (ex-Club Brugge). Cremonese staat na 19 speeldagen laatste in de Serie A, met slechts acht punten.

Club had Hendry eind augustus 2021 overgenomen van KV Oostende, waar hij een uitstekend seizoen achter de rug had. Bij blauw-zwart begon hij sterk, maar raakte aan het einde van het seizoen helemaal uit beeld. Hij kwam uiteindelijk wel 33 keer voor Club Brugge in actie. Onder nieuwe coach Scott Parker hoopt Hendry op een nieuwe kans.

Club is na 22 speeldagen pas vijfde in de Jupiler Pro League, op liefst 18 punten van koploper Racing Genk. Komende zondag wacht de landskampioen een verplaatsing naar Zulte Waregem.