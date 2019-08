Club Brugge haalt Uruguayaanse linksachter binnen

Ricca is een 24-jarige linksachter die in het elftal van Philippe Clement de concurrentie moet aangaan met de Oekraïner Eduard Sobol, ook een nieuwkomer.

De Uruguayaan, de eerste ooit in Brugse loondienst, komt over van de Spaanse tweedeklasser Malaga. Daar speelde hij sinds 2016 en droeg hij de aanvoerdersband. Vorig seizoen was Ricca in 38 competitieduels goed voor vijf goals en drie assists.

Ricca telt een cap achter zijn naam. Op 4 juni 2017 viel hij in tijdens een oefeninterland tegen Ierland.