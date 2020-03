Club Brugge geeft buurtbewoners uitleg over bouwplannen

Er werd onder meer informatie gegeven over hoe ze verkeer- en parkeerproblemen willen vermijden, en over licht- en lawaaihinder. Zo zal de felle verlichting niet meer buiten het stadion te zien zijn. En het geluid zal gedempt worden.

De precieze plaats is nog niet bekend, maar blijkbaar circuleert er nogal wat verkeerde informatie, die nog meer onrust zaait, zeggen club en stad. Burgemeester De fauw: “ Daarbij wordt de indruk gewekt dat het stadion tot op een heel korte afstand van sommige tuinen zou komen. En dat is ook voor mij onaanvaardbaar. We zijn volop bezig, samen met Club Brugge, om te kijken: wat is wel aanvaardbaar? Waar kan het stadion wel ingeplant worden? En zij doen ook een beroep op internationale architecten en aannemers om voor de beste oplossing voor de buurt te zorgen.”

Eind april krijgen de buurtbewoners opnieuw een stand van zaken.