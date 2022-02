Club Brugge geeft AA Gent lesje in efficiëntie

Rode Duivel Charles De Ketelaere scoorde na 57 minuten het enige doelpunt van de wedstrijd voor de bezoekers, die het laatste halfuur met een man minder afwerkten na de uitsluiting van verdediger Jack Hendry.

0-0 bij de rust ondanks toch wel wat kansen aan beide kanten in een vrij aantrekkelijke eerste helft. Gent herademde duidelijk dankzij de terugkeer van Tarik Tissoudali uit de Africa Cup. In de voorbije vijf wedstrijden kon er dan ook geen enkele keer gewonnen worden, al kwamen er wel vier draws uit de bus. De laatste zege dateert van eind december, in de kwartfinales van de Beker tegen Standard. Daardoor zijn ze in de competitie weggezakt naar de zesde plaats en zou de Croky Cup wel eens de enige weg richting Europa kunnen worden.

Via Sven Kums, Andrew Hjulsager (2x) en Darko Lemajic waren de meeste kansen voor de Buffalo's, al kwam de beste kans wel op naam van Club. Ruud Vormer haalde van buiten de zestien uit met een gevaarlijke zwieper, de lat bracht redding voor Gent-doelman Sinan Bolat. In de herneming kon Bas Dost net niet bij het leer.

Achterin gingen er bij de West-Vlaamse bezoekers weer al te vaak alarmbellen af en op het halfuur mocht Matej Mitrovic dan ook al gaan rusten voor nieuwkomer Denis Odoi. Het bracht aanvankelijk weinig zoden aan de dijk. Vlak na de pauze ging de bal immers reeds op de stip, na duidelijk handspel van Jack Hendry in de zestien. Julien De Sart trapte echter te zwak, Simon Mignolet pakte klemvast. Even later was er een knal van Tissoudali op de lat na een heerlijke actie, in de herneming trapte Lemajic onbegrijpelijk over. Gent domineerde, maar etaleerde vooral een gebrek aan efficiëntie en dat brak hen al snel zuur op. Charles De Ketelaere heeft immers geen gebrek aan efficiëntie en de Bruggeling had vlak voor het uur niet eens een uitgespeelde kans nodig om de 0-1 voorbij Bolat in doel te knallen.

Club op rozen dus, al volgde er enkele minuten later alweer een nieuwe plotwending. Hendry ging op de middenlijn volstrekt onnodig met de elleboog in een luchtduel, met een tweede gele kaart tot gevolg. Met nog een halfuur te spelen kwam Gent dus in de numerieke meerderheid, maar echte kansen leverde dat niet meer op. Club heeft zo zijn revanche te pakken voor de vorige Slag om Vlaanderen, die in eind augustus met 6-1 verloren werd. In de competitie kijken beide teams elkaar komende zondag reeds opnieuw in de ogen in het Jan Breydelstadion.

Eupen en Anderlecht treffen elkaar donderdagavond in hun heenwedstrijd aan de Kehrweg. Voor het fiere paars-wit is een Europees ticket na enkele magere jaren dit seizoen opnieuw een absolute must en dan is de beker de kortste weg naar Europa. Tegen de Panda's is Anderlecht over twee duels altijd favoriet maar het verlies zondag in de derby tegen Union was alvast geen boost voor het vertrouwen van de Brusselaars.

De terugmatchen worden over een maand gespeeld, met Club Brugge/AA Gent op 2 maart en Anderlecht/Eupen een dag later.