Club Brugge gaat roemloos onderuit

Club Brugge heeft vrijdag tijdens de openingswedstrijd van de achttiende speeldag in de Jupiler Pro League een pijnlijke 2-1 nederlaag geleden bij Waasland-Beveren. De landskampioen kwam vroeg na de rust 0-1 voor, maar Waasland-Beveren draaide de score in het slot nog helemaal om.

De wedstrijd op de Freethiel begon met een lange studieronde. Na een kwartier was Vanaken voor het eerst gevaarlijk voor de bezoekers, maar zijn schot werd afgeblokt. Waasland-Beveren reageerde met afstandschoten van Verstraete en Ampomah, die met veel moeite het etiket 'kans' opgeplakt konden krijgen. Op het halfuur liet Ngongé, voor het eerst aan de aftrap bij de Club Brugge, de toeschouwers nog eens opschrikken. Roef kon zijn kopbal echter makkelijk pareren.

Rode kaart Poulain

Na een bijzonder makke eerste helft begon de tweede periode spetterend. Drie minuten na de pauze bediende Wesley kapitein Vormer die de bal simpel in de rechterbenedenhoek plaatste, 0-1. De landskampioen haalde vervolgens de voet opnieuw van het gaspedaal en liet Waasland-Beveren komen. De thuisploeg voetbalde echter zo amechtig dat mogelijkheden lange tijd uitbleven. Ampomah claimde tot twee maal toe tevergeefs een strafschop. Eerst werd de Ghanees door Denswil aangetikt in de zestien, vervolgens toucheerde Amrabat de bal met de hand in het strafschopgebied. De derde keer bleek scheepsrecht voor de thuisploeg, na opnieuw hands van van ditmaal Poulain. De Fransman verhinderde een doelpunt van Moren en kreeg zo ook - na tussenkomst van de VAR - de rode kaart onder de neus geschoven. Forte benutte de elfmeter makkelijk. Waasland-Beveren had plots de overhand en vijf minuten voor tijd gebeurde het ondenkbare. Decarli kopte een voorzet van Boljevic knullig voorbij zijn eigen doelman, 2-1. Invaller Openda en pechvogel Decarli misten in het absolute slot nog tot twee maal toe de kans op de gelijkmaker en zo bleef het 2-1.

Racing Genk

In de tussenstand klimt Waasland-Beveren over Moeskroen naar de veertiende plaats, met veertien punten. Club Brugge blijft voorlopig tweede en laat na te naderen op leider Racing Genk.