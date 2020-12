Club Brugge gaat niet akkoord met vier speeldagen schorsing voor Vanaken

De Gouden Schoen verschijnt dinsdag (om 14.30 uur) voor het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) om zich te verantwoorden voor zijn rode kaart en zijn daaropvolgende kritiek aan de wedstrijdleiding.

De draaischijf van Club Brugge werd zaterdag in de 78e minuut rechtstreeks uitgesloten door scheidsrechter Verboomen. Na een slechte pas van Ricca moest Vanaken zich reppen om bij het leer te komen, want Eupen-verdediger Beck lag op de loer. De middenvelder van blauw-zwart kwam echter te laat en stond daardoor vol op de enkel van de Duitser. Schoorvoetend verliet Vanaken het veld na een discussie met Verboomen.

Hoewel bondsprocureur Ebe Verhaegen erkende dat de fout niet met opzet werd gemaakt, vorderde hij voor de rode kaart zelf toch twee speeldagen schorsing. De fysieke integriteit van Beck was namelijk in groot gevaar door de impact en de hoge intensiteit. In totaal moet Vanaken zelfs vier speeldagen schorsing vieren, want ook voor zijn kritiek aan het adres van de wedstrijdleiding wil het Bondsparket twee speeldagen schorsing. De middenvelder van Club Brugge zou de scheidsrechters "allemaal kutrefs" en "onnozelaars" genoemd hebben.

Blauw-zwart vindt de minnelijke schikking buiten proportie en weigerde het strafvoorstel. Club Brugge rekent op een lichtere sanctie voor het Disciplinair Comité. Vanaken zal zich dinsdag (vanaf 14.30 uur) verantwoorden voor zijn gedrag tijdens een digitale zitting.