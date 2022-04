Club Brugge freewheelt over Beerschot en nadert tot op 2 punten van leider Union

Op een Kiel zonder supporters vond Hans Vanaken na zo'n tien minuten al een keer de lat op zijn weg met een kopbal, maar dat bleek slechts uitstel van executie. Blauwzwart kwam na 20 minuten wel op voorsprong: Andreas Skov Olsen baande zich een weg in de zestien en bediende Noa Lang aan het penaltypunt. De Nederlander controleerde het leer en legde het door de benen van thuiskapitein Ryan Sanusi voorbij een kansloze Antoine Lejoly in de linkerbenedenhoek.

Het was voor Lang zijn eerste competitietreffer sinds midden december op bezoek bij OH Leuven (1-4). In de tweede helft legde de landskampioen de wedstrijd al snel in een definitieve plooi. Mats Rits devieerde een knal van Skov Olsen met de rug in doel en Charles De Ketelaere kreeg de derde Brugse treffer op een presenteerblaadje aangereikt van Vanaken.

Lawrence Shankland redde nog de eer voor Beerschot met een rake strafschop na een fout van de ingevallen Jack Hendry op Jan Van den Bergh. Club telt nu 69 punten en loopt dankzij de overwinning in tot op twee eenheden van koploper Union Sint-Gilloise. De postitie van coach Schreuder is weer iets sterker, hij haalt 21 op 21 met de regerende landskampioen. Beerschot blijft steken op een troosteloze laatste plaats met 16 stuks.

Later deze speeldag is het vooral uitkijken naar OH Leuven-Antwerp op zaterdag (20u45) en naar Standard-Union (13u30), Cercle Brugge-AA Gent (16u) en Anderlecht-Charleroi (18u30) op zondag. Antwerp (59 ptn.), Gent en Anderlecht (beiden 58 ptn.) zijn in een hevige strijd verwikkeld om de laatste twee overgebleven van vier Champions Play-offs-tickets. Voorlopig hebben de Buffalo's het voordeel op paars-wit door meer gewonnen matchen.