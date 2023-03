Club Brugge: Exit coach Scott Parker

Het hing al een tijdje in de lucht, de pandoering gisteravond in Portugal blijkt de druppel: Club Brugge ontslaat zijn trainer Scott Parker. Rik De Mil neemt voorlopig over.

Club Brugge doet wat al even in de lucht hing: het heeft zijn trainer Scott Parker (42) ontslagen. Die moet na amper twee maanden alweer het veld ruimen. Parker moest Club Brugge uit het slop halen na Carl Hoefkens, maar kon het tij nooit keren. Europees lukte het niet meer, maar zeker ook niet in de competitie. De landskampioen strijdt nog altijd voor een plek in de top 4, en ging daarbij vorige week nog pijnlijk onderuit met 3-0 tegen KV Oostende, toen de voorlaatste in de stand.

De blamage bij Benfica was het laatste wapenfeit van Parker die sinds begin dit jaar amper twee van z'n twaalf wedstrijden kon winnen. Club is intussen uitgeschakeld in de beker, logisch ook in de Champions League, en moet zich nu reppen om nog play-off 1 te halen. Blauw-zwart is slechter af dan na het ontslag van Carl Hoefkens. Assistent Rik De Mil neemt voorlopig de taken over. Wie weet komt Alfred Schreuder wel terug naar Jan Breydel. Met de Nederlander werd Club vorig jaar kampioen.

Lees ook: