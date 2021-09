Club Brugge en OHL trappen vrijdagavond negende speeldag op gang

Club Brugge en Oud-Heverlee Leuven openen vrijdagavond met een duel in Jan Breydel de negende speeldag in de hoogste voetbalklasse.

Voor blauw-zwart lijkt het, althans op papier, een makkelijke klus te worden tegen de worstelende Leuvenaars. Met 17 op 24 voert de kampioen de rangschikking aan, terwijl OHL met amper 7 punten voorlaatste staat.

Mogelijk gunt Philippe Clement, vier dagen voor de belangrijke verplaatsing naar Leipzig in de Champions League, enkele sterkhouders rust. Zo begon goudhaantje Noa Lang afgelopen weekend in Charleroi (0-1 na een late goal van De Ketelaere) op de bank. Het is verder afwachten of aanvoerder Ruud Vormer fit raakt na zijn achillespeesblessure. De Nederlander werd op de bank gelaten tegen PSG (1-1) en moest daarna afhaken voor Charleroi.