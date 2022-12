Over twee weken herneemt de Jupiler Pro League na de WK-break. Clubs zijn volop aan het trainen om het tweede deel van het seizoen voor te bereiden. Club Brugge en KV Oostende verloren hun oefenwedstrijden.

Een experimenteel Club Brugge ging r met 0-2 de boot in tegen het Nederlandse Excelsior. Nathan Markelo en Nikolas Agrafiotis troffen raak voor de Rotterdammers in het Belfius Basecamp in Knokke-Heist.

Verder verloor ook KV Oostende zijn oefenwedstrijd. De Kustboys moesten met 2-0 hun meerdere erkennen in de Nederlandse topclub Feyenoord.