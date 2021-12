Club Brugge en Anderlecht delen de punten in felbevochten topper

Anderlecht begon het best aan de partij en Verschaeren miste al vroeg een dot van een kans op de voorsprong. Club moest even in zijn ritme komen, maar bij de eerste kans voor de thuisploeg was het wel meteen raak. De Ketelaere schoof de bal, op aangeven van Lang, koelbloedig onder Van Crombrugge door, 1-0. Het doelpunt gaf blauw-zwart vertrouwen. Pogingen van Sobol en Vanaken gingen naast. Vanaken vond in het slot van de eerste helft nog Van Crombrugge op zijn weg.

Anderlecht startte met verse moed aan de tweede helft. Raman en Amuzu kwamen Zirkzee en Verschaeren aflossen en paars-wit kreeg opnieuw een voet tussen de deur. Raman kwam net voor het uur dichtbij de gelijkmaker. De invaller stak de bal tussen de benen van Mignolet, maar die raakte het leer nog en voorkwam zo de gelijkmaker.

Club verloor de controle over het middenveld en een kwartier voor tijd stond het 1-1. Amuzu krulde de bal na een knappe individuele actie heerlijk in de verste hoek. Het momentum lag plots bij Anderlecht. Mignolet haalde en kopbal van Raman uit de kruising, maar had geen verhaal tegen een doelpunt in de kluts van Hoedt, 1-2.

Club schoot na de goal van Hoedt eindelijk wakker. Een snelle reactie was nodig en daar zorgde Vanaken voor. De spelverdeler kopte een hoekschop hard tegen de netten en hield zo toch nog een punt thuis, 2-2. In de tussenstand blijft Club tweede. Het telt nu wel zes punten achterstand op koploper Union, dat zaterdag in extremis met 3-2 won van Cercle Brugge. Anderlecht is vierde, met 35 punten.