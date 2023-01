Club Brugge eindigt op een gelijkspel tegen RSC Anderlecht

Casper Nielsen (68.) bracht de Bruggelingen op voorsprong in het Jan Breydelstadion. Dankzij een owngoal van Brandon Mechele (79.) wist paars-wit met een gelukje nog een punt te sprokkelen.

Tien minuten na de huldiging van voormalig aanvoerder Ruud Vormer, vertrokken naar Zulte Waregem, kreeg de thuisploeg een grote kans. Lang stuurde Yaremchuk het straatje in, maar de Oekraïner besloot op Anderlecht-doelman Verbruggen.

Afgekeurd doelpunt

Voorbij het halfuur ging een schuiver van Buchanan net naast. Vlak voor de pauze legde Yaremchuk goed breed op Lang, die beheerst binnen trapte, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel van Yaremchuk. Paars-wit, dat een erg woelige week achter de rug heeft, wist stand te houden tot de rust maar creëerde geen kansen.

Vroeg in de tweede helft dreigde blauw-zwart twee keer op een vrije trap, maar Yaremchuk en Vanaken misten precisie. RSCA kwam opnieuw goed weg toen Nielsen een kans de nek omwrong. De Deen zette even later zijn misser recht door een lage voorzet van Buchanan binnen te duwen. Een dominant Club Brugge had zo een verdiende voorsprong beet.

Mechele zorgt voor 1-1

Tien minuten later kwamen de Brusselaars erg verrassend langszij. Mechele werkte een afgeweken schot van Arnstad ongelukkig voorbij Mignolet: 1-1. Nadien wisten beide teams geen kansen meer te forceren.

Zowel Club Brugge als Anderlecht schieten weinig op met een punt. Club Brugge, vierde in de stand, volgt na een 3 op 15 met 35 punten al op 17 eenheden van leider Racing Genk, zaterdag met 1-0 te sterk voor Zulte Waregem.

Anderlecht kon in Jan Breydel niet rekenen op zijn supporters, het gevolg van de sancties vorige maand opgelegd door de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal. De fans waren niet welkom na hun wangedrag tijdens én na de stilgelegde wedstrijd van 23 oktober op Standard.