Club Brugge droomt van stunt tegen Manchester City

Coach Philippe Clement kijkt met ambitie uit naar het treffen met de Engelse topclub. "We zijn hier niet op schoolreis, we komen voor punten", zei de Brugse T1 gisteren op een persmoment. "Ik wil een ploeg die er heel hard voor gaat strijden. Na de wedstrijd zien we dan wel of we hiermee tevreden kunnen zijn. Alleen moet je realistisch zijn. Maar wij gaan er volledig voor en gaan proberen om morgen te stunten."

Misschien is het wel een uitgelezen moment om City te treffen, want het team van Pep Guardiola verloor de voorbije twee wedstrijden. In de League Cup gingen ze er vroegtijdig uit tegen West Ham en in de Premier League werd er afgelopen weekend in eigen huis zowaar met 0-2 verloren van Crystal Palace.