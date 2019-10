Club Brugge droomt tegen PSG van nieuwe stunt: "Zege zou een mirakel zijn"

Na de onverhoopte 2-2 op het veld van Real Madrid droomt gans Brugge van een nieuwe stunt tegen de Franse miljardenclub, al predikt coach Philippe Clement realisme, zonder het geloof in eigen kunnen te verliezen. "Dit PSG is toch nog een stap hoger dan Real. Een punt zou een stunt en een zege een mirakel zijn. We moeten dus realistisch zijn, want niet wegneemt dat we iedereen pijn kunnen doen. We moeten durven voetballen en pressing zetten. Als je tegen PSG voor je eigen zestien meter gaat staan wachten, dan voetballen ze er los door, dat doen ze elke week in Frankrijk."

Anderlecht zoek getikt

Het is op zich al een verdienste dat er van de Belgische vicekampioen iets verwacht wordt tegen de Franse landskampioen en competitieleider PSG, dat nog eens voorbij de achtste finales in de Champions League hoopt te geraken. Twee jaar geleden werd toenmalig landskampioen RSC Anderlecht nog helemaal zoek getikt in de groepsfase, 5-0 en 0-4 luidde toen het verdict. Vier jaar voordien was er de beruchte 0-5 in het Astridpark, toen Zlatan Ibrahimovic vier doelpunten voor zijn rekening nam en na een bijna buitenaardse prestatie een staande ovatie van de Anderlecht-aanhang kreeg.

Ongeslagen

Maar Club is deze keer de verrassende nummer twee in de groep en vooral de 2-2 in Madrid is de wereld rondgegaan en doet dromen van meer. Bovendien is blauw-zwart dit seizoen nog ongeslagen en verloor het ook in de groepsfase van de Champions League al zes wedstrijden op rij niet meer. De schorsing van aanvoerder en aanjager op het middenveld Ruud Vormer is nog de grootste tegenslag voor de thuisploeg. De meest voor de hand liggende oplossing is Eder Balanta brengen, maar de Colombiaan is een maand buiten strijd geweest met een spierscheur en traint nog maar pas terug mee. "Pas dinsdag wordt er een definitieve beslissing genomen door de medische staf, net als voor Matej Mitrovic. Het ligt in hun handen."

Als Balanta toch speelt, schuift Mats Rits een rij hoger naar de positie van Vormer en moet er voor het overige niet al te veel gewijzigd worden. Een andere mogelijkheid is Siebe Schrijvers een rijtje achteruit zetten naar de driehoek op het middenveld. Schrijvers startte vrijdag al verrassend in Moeskroen, maar worstelt al sinds het seizoensbegin met de vorm en kon ook op Le Canonnier niet overtuigen. De derde en minst voor de hand liggende oplossing is Odilon Kossounou aan de aftrap brengen. Op Moeskroen kwam de Ivoriaan in het slot Vormer al vervangen. Clement bewees eerder al dat hij durft te verrassen: tegen Galatasaray mochten Mitrovic, Rits, Krépin Diatta en Dennis plots starten. Brandon Mechele, Balanta en Percy Tau verdwenen toen naar de bank. Het leverde een scoreloos gelijkspel op in de CL-opener, opnieuw een punt zou dus een stunt zijn en dan zet Club zijn indrukwekkende ongeslagen reeks nog wat voort.