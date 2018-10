Club Brugge boekt ruime zege tegen KVO

De landskampioen versloeg gisterenavond KV Oostende met 4-0. Club, met Horvath voor Letica in doel en Vormer op de bank, kwam na 16 minuten op voorsprong. Siebe Schrijvers trapte op assist van Mats Rits de 1-0 tegen de netten. Amper vijf minuten later verdubbelde aanvoerder Hans Vanaken de voorsprong vanaf elf meter. Na tussenkomst van de VAR legde ref Lambrechts de bal op de stip. Diezelfde Lambrechts besliste enkele minuten later, na het bekijken van tv-beelden, Club geen derde goal toe te kennen. Het schot van Wesley leek nochtans over de lijn. Net voor de pauze mocht de Braziliaanse spits toch juichen. Hij kopte een voorzet van Vanaken in doel (3-0). Halfweg de tweede periode dikte Schrijvers met zijn tweede van de avond de Brugse voorsprong verder aan. Hij reageerde in de rebound het snelste na een afgeweerde vrije trap van Denswil. Dankzij de zege komt Club naast KRC Genk aan de kop in het klassement met 30 punten.