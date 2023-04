Club Brugge blijft in het spoor van AA Gent na zege tegen KV Mechelen

Club Brugge blijft in het zog van AA Gent in de strijd om deelname aan de Champions' Play-offs. Blauw-zwart won zondag met 0-3 van KV Mechelen op de 31e speeldag. Noa Lang (16. pen, 20.) en Brandon Mechele (68.) scoorden Achter de Kazerne.

De landskampioen kreeg op het kwartier een uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Een glijdende Lavalée voelde een pass van Nielsen tegen de arm rollen, waarna de bal op de stip ging. Lang zette de 0-1 op het scorebord. De Nederlandse international verdubbelde even later de voorsprong, hij trapte via de paal binnen. Malinwa probeerde zich te herpakken, maar dat leidde niet tot grote kansen.

In de tweede helft verhinderde Thoelen de 0-3 bij een schot van Vanaken. Maar een derde Brugse treffer viel toch toen Mechele het leer over de KVM-doelman in doel knikte. Aan de overzijde krulde Storm de bal net naast tegen zijn ex-club. Het team van Steven Defour lukte geen eerredder en leed voor het eerst sinds 9 oktober (1-3 tegen Anderlecht) een nederlaag in eigen huis.

Met nog drie speeldagen voor de boeg is Club Brugge vijfde met 52 punten. Nummer vier AA Gent telt twee punten meer. Standard is zesde met 49 punten. KV Mechelen staat met 33 punten op de 13e stek.