Club Brugge bijt tanden stuk op stug OHL

Club Brugge is vrijdag op de zesde speeldag in eigen huis niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen OH Leuven. Club kwam in de eerste helft tegen de gang van het spel achter en wist in de tweede helft maar een van de vele kansen te benutten.

Club had een overwicht aan balbezit, maar kon die vroeg in de wedstrijd enkel omzetten in enkele afstandsschoten van Mats Rits en Kamal Sowah. De gevaarlijkste Bruggeling was de jonge Charles De Ketelaere. Vlak voor rust kreeg hij de beste kans van de wedstrijd, maar besliste hij net naast. Als bij verrassing viel de goal aan de overkant. Xavier Mercier schilderde een corner, makkelijk weggegeven door Stanley Nsoki, op het hoofd van Cenk Ozkacar, 0-1 was meteen ook de ruststand.

Mata knalt verlossende gelijkmaker binnen

Club Brugge moest in die tweede helft snel scoren en begon furieus, wat resulteerde in kansen voor Sowah, Noa Lang en De Ketelaere binnen de eerste twee minuten. Even later kopte ook Jack Hendry nog op de lat, weliswaar vanuit buitenspelpositie. Vlak daarna nog een spannende situatie. De Ketelaere kreeg een subtiel duwtje, waarvoor hij geen strafschop kreeg. Hierna ging de twaalfde man van Club protesteren door bekertjes het veld op te gooien. De kansen bleven maar komen voor Club, maar ook Rits, De Ketelaere en de ingevallen Bas Dost kregen de bal niet voorbij doelman Rafael Romo. Pas in minuut 77 kwam dan toch die verlossende gelijkmaker. Clinton Mata maakte flink meters en scoorde dan zelf met een afstandsschot laag in de onderhoek. Vlak na de goal voor Club nog eens een kans voor OHL, maar Mathieu Maertens' afstandsschot belandde op de paal. Ook in de zes minuten toegevoegde tijd kon Club de volle buit niet binnenhalen.

Als Union Sint-Gillis zondagnamiddag wint van Antwerp, wipt het opnieuw over Club Brugge naar de eerste plaats. OHL blijft voorlaatste, maar staat nu wel op gelijke hoogte van AA Gent, Cercle Brugge en Zulte Waregem.