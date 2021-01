Kossounou kwam in juli 2019 over van het Zweedse Hammarby. De centrale verdediger groeide bij Club Brugge uit tot een basisspeler die ook als verdedigende middenvelder uit de voeten kan. Dit seizoen begon hij nog op de bank, maar sinds september is de Ivoriaan een vaste waarde in het elftal van Philippe Clement. Kossounou maakte in oktober 2020 in het oefenduel in Brussel tegen België (1-1) ook zijn debuut voor de Ivoriaanse nationale ploeg. Inmiddels verzamelde hij vier caps.