De wedstrijd tegen Besiktas is een jubileum, want het is de 350ste wedstrijd van Club op Europees niveau. De allereerste was trouwens 56 jaar geleden tegen Sport Club Portugal. Besiktas verloor vorig weekend nog met 3-0 van Trabzonspor, en staat pas tiende in de Turkse Super Lig. Club tankte vertrouwen na een goede Europese voorronde, en de 4-2 overwinning tegen Charleroi. Vanavond blikken Ronny Deila en Simon Mignolet vooruit op de wedstrijd.