Club blijft in titelrace

De toon was al voor de wedstrijd op scherp gezet door de graffiti van Anderlechtsupporters, en tijdens de wedstrijd drukte Club meteen de bezoekers met de rug tegen de muur. Pas na een kwartier kon Anderlecht even naar adem happen, maar dat gebeurt dan nog wel zonder kleerscheuren. De VAR moet dan wel een eerste keer tussenkomen als Mata een bal van Trebel tegen de arm krijgt. Zijn steunarm, en dus geen penalty, besluit het busje.

Siebe Schrijvers zorgt dan voor de eerste echte dreiging, met een heerlijke krul naast de verste paal. Ook Vanaken kan van ver uithalen, maar doet dat te zwak om Didillion te verschalken. Ook een mooie krul net voor de rust, zorgt niet voor een doelpunt. Dat lukt Westley wel als hij randje buitenspel Didillion met een laag gekruist schot te grazen neemt. Jammer genoeg zag de VAR dat dat randje buitenspel aan de verkeerde kant was voor Club. Met een 0-0 tussenstand gingen de teams naar de kleedkamer.

Club domineert en scoort in tweede helft

In de tweede helft is er lange tijd niks te beleven, tot Trebel opeens wat ruimte maakt voor zichzelf. Horvath gaat wel goed plat in de hoek.Club domineerde wel ruimschoots, en kreeg het doelpunt dat het verdiende. Wesley reageerde alert na een pegel van Rits, en een puike redding van Didillion. Ook daarna bleven de kansen voor Club, dat goed gebruikt maakte van de flanken, maar wel niet meer tot scoren kwam. Anderlecht blijft zo net als Gent op 1 op 18 steken in deze play-offs. Club blijft in de race om de titel, al blijft het verschil met Racing Genk wel zes punten. Er zijn nog vier wedstrijden te spelen.