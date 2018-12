Club behaalt vlotte zege tegen Standard

Standard begon stevig aan de wedstrijd maar Club kreeg net iets te veel ruimte. Al na 7 minuten opende Denswil de score voor de thuisploeg. En 10 minuten later was het de beurt aan Dennis, die kort daarna gewisseld werd met een blessure. Standard probeerde wel weerstand te bieden maar een doelkans zat er niet in. Aan de overkant deed Amrabat er ondertussen nog een doelpunt (36’) bij voor de thuisploeg. Op het einde van de eerste helft kwamen de bezoekers nog even opzetten maar het mocht niet baten. 3-0 was de ruststand.

Na de rust begon Standard scherper aan de wedstrijd maar dat vertaalde zich niet naar het scorebord. Even voorbij het uur was er wel een sterke Horvath nodig om zijn clean sheet overeind te houden na een kopbal van Vanheusden. Bij de kopbal van Orlanda Sa was het wel raak voor de bezoekers maar het doelpunt werd afgevlagd voor buitenspel. Club kwam nog een paar keer dichtbij een vierde doelpunt maar de 3-0-stand bleef uiteindelijk op het bord staan

Door de zege springt Club over Anderlecht en Antwerp in het klassement en staat de landskampioen opnieuw op de tweede plaats, op één punt van Genk. Anderlecht en Genk kijken elkaar om 18.00 uur in de ogen.