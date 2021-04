Club begint aan jacht op zeventiende landstitel

Zondag begint Club Brugge aan de jacht op een zeventiende landstitel. In zijn eerste wedstrijd in de Champions Play-offs ontvangt Club in het Jan Breydel Anderlecht.

Drie weken geleden verloor Club nog van de Brusselaars, maar daar hebben ze hun lessen uit getrokken. Zelfs met 8 punten bonus wil Brugge zo snel mogelijk zekerheid over de titel, en dus moet Anderlecht zondag voor de bijl.

Philipp Clement, trainer Club Brugge: “Anderlecht heeft zijn manier van spelen veranderd. Vanuit een striktere organisatie naar omschakeling. Een blok zetten, en goed omschakelen. Dat is niet het voetbal wat we vroeger verwachtten van Anderlecht. Maar dat is nu afgesloten, voor iedereen. Nu beginnen de play-offs, niet van nul. Sommige mensen hadden dat liever wel gehad. Maar in ons hoofd begint het wel van nul.”

Aardige bonus

Club houdt wel nog een aardige bonus over na het reguliere seizoen. Acht punten op Antwerp, negen op Anderlecht en tien op Racing Genk. Goed begonnen blijft wel half gewonnen. “Als we die eerste wedstrijd kunnen winnen, dan wordt het voor die tegenstanders nog moeilijker om die kloof te overbruggen, zeker als er maar zo veel wedstrijden meer achter komen. Dat is een belangrijk gegeven. De spelers hebben hard gewerkt om voor een bonus te zorgen. De grootste ooit, en dus wil het niet zeggen dat, als we de eerste wedstrijd niet winnen, het verhaal gedaan is. Voor de andere ploegen kan dat wel zo zijn, zeker voor de titel, waar ze nu misschien nog van dromen.”

Dromen mag altijd natuurlijk. Maar in deze korte eindronde zal het toch belangrijk zijn om het hoofd koel te houden. “Ploegen die daarin meegaan, hebben een probleem. De rollercoaster zal nog gevaarlijker zijn, want je hebt minder tijd om te herstellen, fysiek, maar ook mentaal. Dat is een gegeven waar we rekening mee hebben gehouden.

Na Anderlecht volgen uitwedstrijden in Genk en Antwerp. Dan zullen we al heel wat wijzer zijn.