Club: "Alles is mogelijk. Maar we zijn ook realistisch"

Met een onverhoopte 4 op 6 kende Club Brugge een uitstekende start van de Champions League. Of Club ook morgen een punt of punten kan pakken tegen Manchester City, is afwachten. Daags voor de clash pleit coach Philippe Clement voor realisme.

"Normaal zijn wij favoriet, maar dat zijn we dit keer duidelijk niet", onderstreepte hij. "We zijn realistisch. City is voor mij samen met Bayern München op dit moment de beste ploeg van de wereld. Het is een grote uitdaging maar het is mooi te zien dat mensen beginnen te geloven dat Club op dit niveau iets kan betekenen na de eerste twee matchen."

Na het punt tegen PSG en de 1-2 zege tegen Leipzig durven Clubsupporters al dromen van een ticket voor de achtste finales. Maar met een plaats in de top twee is Clement naar eigen zeggen niet bezig. "Ik ben alleen bezig met de volgende match en die wil ik winnen. Als je de kans krijgt om tegen City te spelen, dan wil je er het beste uithalen. Maar iedereen zal minstens zijn beste niveau moeten halen."

"Alles is mogelijk"

Efficiëntie wordt volgens de Brugse coach cruciaal dinsdagavond in Jan Breydel. "We geloven erin tegen elke ploeg. Iedereen ging ervan uit dat we nul punten zouden halen in deze poule, maar wij hebben er altijd in geloofd. We zullen geen twintig kansen krijgen, dus zullen we heel efficiënt moeten zijn." Charles De Ketelaere schoof maandag mee aan voor de persbabbel. Volgens het 20-jarige jeugdproduct van blauw-zwart liggen er ook tegen Manchester City kansen. "Alles is mogelijk. We weten dat er iets kan als iedereen op zijn beste niveau is in deze wedstrijd. We moeten geloven in onze eigen sterke punten en de sterke punten van City proberen uit te schakelen."

In de eerste twee Champions League-duels bewees Club zijn plaats te hebben op het kampioenenbal. "Als ploeg kunnen we iets meer op de belangrijke momenten, maar we moeten proberen het hele jaar op een hoog niveau te presteren", onderstreepte de jonge Rode Duivel.

Bij de nationale ploeg speelde De Ketelaere al samen met Kevin De Bruyne, de spelmaker van City. Die gaf hem zelfs de assist in de troostfinale van de Nations League tegen Italië, waar De Ketelaere de 1-2 scoorde. Voor CDK is De Bruyne een voorbeeld. "Dat ga ik niet ontkennen. Dit geldt voor veel Belgische voetballers want hij is een van de allerbesten. Ik probeer mezelf te ontwikkelen, dus ik haal niet alleen ideeën bij hem maar het zijn er toch veel", aldus de aanvaller.

De Bruyne: "Leuk om in België te spelen"

Kevin De Bruyne is dinsdagavond met Manchester City te gast bij Club Brugge op speeldag drie in de Champions League. "Het is leuk om in België te spelen. Sinds mijn vertrek tien jaar geleden, heb ik er niet meer gespeeld met mijn club, alleen met de nationale ploeg", vertelde de sterspeler van City maandag op een persmoment.

"Als je met de nationale ploeg speelt, staan de supporters achter jou. Ik weet niet hoe ze morgen zullen reageren, maar ik ben hier om mijn werk te doen", vervolgde de Rode Duivel.

Manchester City staat met 3 op 6 een punt achter blauw-zwart in groep A. De Bruyne prijst de Belgische kampioen. "Club is een heel sterke ploeg, die goed voetbalt en veel talent heeft. Ze werden al vaker kampioen en weten wat er nodig is om te winnen. Wij gebruiken dat ook bij Manchester City."

"Ik ken verschillende spelers van Brugge van bij de nationale ploeg", ging De Bruyne verder. "We zullen deze match niet licht opvatten. Brugge heeft de laatste jaren bewezen dat ze een goeie ploeg hebben, onder meer in een poule met PSG en Real. In de Champions League is er altijd kwaliteit. Je geraakt er niet zomaar in."