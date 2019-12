Clement wil puntentotaal aandikken tegen Real Madrid

"We kijken uit naar morgenavond. Tot nu hebben we een goede campagne achter de rug, al kregen we met drie punten minder dan we verdienden." Coach Philippe Clement heeft zin in de wedstrijd tegen Real Madrid, morgenavond.

Als Galatasaray niet wint bij groepswinnaar Paris Saint-Germain, is Club Brugge zeker van overwintering in de Europa League. Winnen de Turken, dan moet ook blauw-zwart een zege boeken om op de derde plaats te eindigen. Real Madrid is al geplaatst voor de achtste finales. Het zal met een veredeld B-elftal aantreden, aangezien er voor de Koninklijke niets meer op het spel staat. Eden Hazard ligt in de lappenmand met een breukje in de rechterenkel en reisde niet af naar Brugge, net als onder anderen Marcelo, Toni Kroos en aanvoerder Sergio Ramos.

"Match missen door schorsing jammer"

Simon Deli ontbrak zaterdag wegens een spierblessure tegen STVV. De verdediger behoort nu wel tot de selectie. Clinton Mata en Krépin Diatta zijn geschorst na hun dubbele gele kaart in Istanboel. Clement kan wel beroep doen op aanvoerder Ruud Vormer, na drie schorsingsdagen opnieuw van de partij. "Het is heel spijtig voor deze drie spelers dat ze zulke matchen moeten missen. Het is ook jammer voor de ploeg, de club, de staf en de supporters, want hun schorsing was totaal onnodig. We zijn er in de groep mee bezig geweest om te proberen de emoties onder controle te houden. Dit moet voor hen een les zijn voor de rest van hun carrière. Laten we hopen dat we het ticket voor de Europa League nu in de wacht kunnen slepen, en dat we achteraf geen spijt moeten hebben dat we door die kaarten misschien punten hebben laten liggen." (lees verder onder de foto)

In het Santiago Bernabeu-stadion, waar blauw-zwart begin oktober een punt pakte (2-2), speelde Emmanuel Dennis zich in de kijker door tweemaal te scoren. Sindsdien komt de Nigeriaan echter minder op het voorplan. "Ik kan helaas niet in het hoofd van een speler kijken", reageerde Clement. "Voor mij is er maar één realiteit. Op basis van wat ik zie op het trainingsveld, in de kleedkamer en in de wedstrijden maak ik keuzes. Dennis heeft zijn hoogtes gehad, op mindere momenten stonden andere jongens klaar. Er zijn heel weinig spelers, zeker in de offensieve sector, die altijd een hoog niveau halen. Maar dat is alleszins zijn groot werkpunt. Hij blijft een jonge speler, die al veel goede dingen heeft getoond en die veel potentieel heeft om nog beter te worden."