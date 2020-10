Clement schat zege tegen Zenit hoger in dan twee landstitels

"Dit schat ik nog hoger in dan die twee titels met Genk en Club."

"Echte topprestatie"

"Ik weet namelijk welke kwaliteit er bij de andere ploeg op het veld stond en dan is dit dus een echte topprestatie. We kennen het budget van Zenit, Dortmund en Lazio. Dat is een andere wereld. Wij hebben veel jonge spelers, veel minder ervaring dan de spelers die bij Zenit op het veld stonden. Wij zijn geen ploeg die spelers kan aantrekken van 40 miljoen euro, dus proberen we zelf spelers te vormen. Vorig seizoen hebben we al goed gespeeld in de Champions League, maar waren we niet efficiënt genoeg. Intussen staan we al verder in onze ontwikkeling. We verloren een aantal spelers door corona, maar hun vervangers stonden er. En dat zal in de nabije toekomst wellicht nog vaak nodig zijn. Dit is een overwinning van de hele groep."

"Drie historische punten"

"Voor die groep is dit weer een fantastische ervaring, die heel veel vertrouwen geeft. We mogen nu niet denken dat we veel beter zijn. Het zullen sowieso nog vijf finales zijn, maar we speelden een hele goede wedstrijd en pakken hier drie historische punten. Het zal lang geleden zijn dat een Belgisch team op verplaatsing drie punten pakt op de eerste speeldag van de Champions League."

"Tijdens de eerste helft hadden we een heel goede organisatie en konden we de sterke punten van Zenit ontmantelen. We misten echter wat vertrouwen voorin om meer te creëren. Na de rust brak de match open. Wij scoren, zij komen terug. Op dat moment kun je kiezen om voor het resultaat te gaan en meer te verdedigen, of om op zoek gaan naar de overwinning. Wij kozen om te blijven doorgaan en dat heeft opgeleverd. En het was niet zomaar een counter. Het was een heel mooie collectieve actie met een prachtige goal."

"Waren fysiek sterker"

Voor die goal tekende de 19-jarige Charles De Ketelaere. Ook hij noemde het "het mooiste moment van zijn carrière tot nu toe". "Op zo'n momenten hoop je je hele leven. dat is waar je voor werkt. Het is top dat we hier konden winnen. Zenith kreeg wel een boost na de gelijkmaker, onmiddellijk hadden ze weer een grote kans. Toch bleven we zelf ook gaan voor die tweede treffer, want er lagen mogelijkheden voor ons. Zenit is een sterke ploeg, maar we hebben geprobeerd om ze te pakken op hun zwakke punten. Wij waren fysiek sterker, we bleven lopen en als een ploeg voetballen. Met een voetballende actie door de Russische defensie hebben we gewonnen. We bleven erin geloven, ondanks de kansen die Zenit had, want bij een 1-1 kan je altijd nog winnen."

Bekijk ook