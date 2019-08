Clement: "Krijgen toppers waar alle fans naar smachten"

Club Brugge ontmoet in poule A van de Champions League twee absolute kleppers, met Paris Saint-Germain en Real Madrid. De Turkse kampioen Galatasaray is het vierde team in de groep. "Alle fans smachten naar partijen tegen deze toppers", reageerde coach Philippe Clement.

"De voorbije jaren kwamen vooral subtoppers uit de trommel", stak Clement van wal. "Daar heb je dan wel meer sportieve kansen tegen. Nu komen de toppers, maar daar smachten alle fans naar. Ik denk dat iedereen binnen Club blij gaat zijn." "De situatie is anders dan in de rest van het seizoen. Dan hebben we een druk van 'te moeten'. Bij deze loting hebben we alleen 'te winnen'. Hopelijk kunnen we samen strijden met Galatasaray om door te gaan in Europa."

"Volop van genieten"

"Voor dit soort wedstrijden ben je voetballer geworden", reageerde Vormer. "Het is een hele pittige loting, maar we gaan er zeker van genieten. In het voetbal weet je nooit."

"Ik denk dat we in een mooie poule terechtgekomen zijn, als je grote ploegen wilt loten", vertelde Mignolet, die de voorbije jaren heel wat Europese ervaring opdeed met Liverpool. "Het is natuurlijk ook een zware loting. Het is leuk om naar uit te kijken. We kunnen vrij voetballen op verplaatsing en hebben daar alleen maar te winnen, wat het moeilijk maakt voor die andere ploegen. Ik weet het, want ik heb aan de andere kant gestaan met Liverpool. Ook leuk om jongens van nationale ploeg terug te zien."

Ook voor Vanaken mag de poulefase snel beginnen. "Ik heb vroeger als kind veel matchen gezien van Real, en dan is het een droom om daar ooit te spelen. Dat wordt nu werkelijkheid. We gaan er volop van genieten."

