Clement: "Ik ben trots op ons eerste uur"

En dat werd meteen een hele zware: 0-5 nadat Club voor de eerste keer de wet van de sterkste moest ondergaan.

Club had het zichzelf ook niet makkelijk gemaakt na een erg vroeg tegendoelpunt van Mauro Icardi, maar daarna deed het tot de zestigste minuut aardig mee, evenwel omdat de bezoekers lang vrede namen met de krappe voorsprong. Pas na de invalbeurt van Kylian Mbappé - buitenaards met drie doelpunten en een assist in een half uur - kon PSG definitief afstand nemen van een knokkende thuisploeg, die achterin man op man speelde tegen de Parijse aanvallende weelde.

"Echt trots"

"Bij dat eerste doelpunt deden we niet wat was afgesproken", bekende Clement na de wedstrijd. "Deli had daar bij Di Maria moeten zijn. Ook het tweede doelpunt hebben we weggegeven. In het eerste uur was het verdedigende werk en de pressing goed en hebben we veel gecombineerd, al hadden we meer overzicht moeten houden in de zestien. We zitten echter met een jonge groep en dus is het logisch dat er af en toe een fout gemaakt wordt. Ze moeten ook nog leren dat ze niet mogen blijven hangen in hun teleurstelling, maar voort moeten blijven doen. Op dat eerste uur ben ik echt trots. Je kan die wedstrijd ook voor je zestien spelen, maar dan krijg je er misschien ook zes binnen."

Door Charles De Ketelaere aan de aftrap te brengen voor de geschorste Ruud Vormer zorgde Clement voor een verrassing vanjewelste. "Aan de bal heeft hij zeker positieve zaken laten zien. Dit zijn hele goede lessen en dat is ook belangrijk voor mijn groep: we blijven trouw aan onze manier van spelen, met veel durf. We creëren ruimtes en hebben het hen moeilijk gemaakt tot aan de 0-2, dat heeft hun coach me na de wedstrijd ook gezegd."

Meunier out

Rode Duivel en ex-speler van Club Thomas Meunier heeft een hamstringblessure opgelopen, zo bevestigde PSG-coach Thomas Tuchel op de persconferentie na de wedstrijd. "In tegenstelling tot Ander Herrera (die eveneens geblesseerd van het veld moest, red) ziet het er voor Thomas niet zo goed uit. Dat is hard, ook voor mij om te accepteren. Maar we zullen wel moeten."

