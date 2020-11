Clement: "foutjes worden tegen Dortmund afgestraft"

Halverwege de groepsfase zijn de Bruggelingen derde met 4 op 9. Ze tellen twee punten minder dan Dortmund, Lazio Rome heeft 5 punten. Zenit Sint-Petersburg is laatste met 1 punt.

Op de persconferentie daags voor de wedstrijd omschreef Clement Dortmund als "de beste ploeg in de poule". En dat bleek ook op het veld. Thorgan Hazard (14.) en Erling Haaland (18., 32.) telden blauw-zwart al vroeg uit, bij de thuisploeg werd niet secuur verdedigd.

"We begonnen nochtans goed aan de wedstrijd. We hadden twee à drie mogelijkheden", zei Clement. "Daarna kregen we drie doelpunten tegen waarbij wij telkens foutjes maakten. Die worden cash afgestraft. Wil je tegen dit Dortmund punten pakken, dan moet je superefficiënt zijn en een dosis geluk hebben. Die twee zaken waren er niet vandaag. Dat is teleurstellend, vandaar ook het resultaat."

Clement had zijn spelers gevraagd om met lef te voetballen, het kwaliteitsverschil was echter te groot. "Maar ik heb ook positieve zaken gezien, zoals de manier waarop mijn ploeg durfde druk te zetten en de manier waarop we opbouwden. Ik denk ook dat we de ploeg met het meest balbezit tegen hen zijn dit seizoen. De Belgen van Dortmund hebben me na de match gezegd dat geen andere ploeg dit seizoen zoveel kansen heeft gecreëerd tegen hen. Ik ben ook tevreden dat er geen enkel kopje naar beneden ging. Iedereen is blijven vechten tot de laatste seconde. Dat is het gegeven dat we nu moeten meepakken naar de competitie. Dat is de basis die ik elke match wil zien", besloot Clement.