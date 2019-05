Clement: “200% overtuigd van mijn keuze”

Philippe Clement voelt zich klaar om bij Club Brugge de rol van hoofdcoach op zich te nemen en wil in zijn nieuwe rol bij Club Brugge landskampioen worden.

Philippe Clement: “Club Brugge en ik, dat is al een verhaal van 16 jaar. Ik heb er zes jaar lang als coach bij de beloften en als assistent elk jaar meer verantwoordelijkheid gekregen. Ik heb ook vorig seizoen een fantastisch verhaal kunnen schrijven met Racing Genk. Ik heb enkele dagen de tijd genomen om na te denken, maar ik ben 200% zeker dat ik de juiste beslissingen genomen heb. Ik wil hier de uitdaging aan te gaan om prijzen te pakken. Ook het project met de verhuis naar het nieuwe trainingscomplex en de integratie van de jeugdacademie in dat verhaal heeft in die beslissing meegespeeld.“

Bart Verhaeghe, voorzitter Club Brugge: “Philippe Clement heeft een groot deel van zijn carrière uitgebouwd bij Club Brugge. Hij kent het huis, hij kent het DNA van de ploeg. Dat geeft me veel vertrouwen voor de toekomst.”

Vincent Mannaert: “Philippe Clement heeft de voorbije jaren een belangrijke rol gespeeld. Nu schrijven we een mooi nieuw hoofdstuk aan dat verhaal. We verhuizen naar ons nieuwe trainingscomplex en willen op die manier de U21 beter integreren bij het eerste elftal. Hij kan daar nu een belangrijke rol in spelen en verder werken aan het project dat hij mee opgestart heeft. We kijken erg uit naar de samenwerking op sportief en extrasportief vlak. Samen kunnen we ook in de toekomst mooie resultaten boeken, daar ben ik van overtuigd.”

