CL-match Knack Roeselare afgelast door coronavirus

De beslissing komt er na overleg tussen Knack Roeselare, Civitanova en de Europese volleybalbond CEV. De terugmatch was voorzien voor nu woensdag, maar wordt niet op een latere datum gespeeld. De 0-3 uit de heenmatch op Schiervelde geldt dus meteen ook als eindstand.

Voorzorgsmaatregel

In principe had Knack Roeselare vanmorgen met het vliegtuig moeten vertrekken naar Italië, maar door de onzekerheid rond het coronavirus was dat nog niet gebeurd. Maar nu is er dus eindelijk duidelijkheid. 'Het gaat vooral om een voorzorgsmaatregel', zegt Knack-voorzitter Francis De Nolf. 'De gezondheid van de spelers, de staff en de entourage gaat voor alles, maar tegelijk was er ook het risico dat we eventueel niet meer uit Italië zouden weggeraken door het coronavirus. En dat willen koste wat het kost vermijden.'

Uitgeschakeld

Door de beslissing ligt Knack Roeselare wel meteen uit de Champions League. Francis De Nolf: 'Als we realistisch zijn, moeten we beseffen dat onze kansen op kwalificatie voor de halve finale sowieso al niet zo groot meer waren. Er was de duidelijke 0-3 uit de heenmatch en bovendien recupereren zij ook wat sterkhouders,' aldus nog De Nolf.

Champions Final 4

De exit uit de Champions League betekent meteen ook wat extra rust voor de spelers van Knack Roeselare, dat op 14 maart aan de Champions Final 4 begint voor de landstitel, met een verplaatsing naar Lindemans Aalst. Tectum Achel en Maaseik zijn de andere tegenstanders.

