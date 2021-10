City walst over Club

Beide teams startten dinsdagavond met hun verwachte elf. In het geval van Club Brugge betekende dat zonder aanvoerder Ruud Vormer, in het geval van Manchester City mét Kevin De Bruyne en zonder diepe spits. De Bruggelingen moesten van bij de start naar adem happen tegen een sterk City. Na iets meer dan tien minuten leken de bezoekers op voorsprong te komen, maar Laporte stond buitenspel. City bleef druk zetten en op het halfuur leverde dat een verdiende voorsprong op. Joao Cancelo (30.) legde de 0-1 op aangeven van Foden door de benen van Mignolet tegen de netten.

Club probeerde voor een antwoord te zorgen en stond wat meer zijn mannetje, maar tot uitgespeelde kansen leidde dat niet. Ook City creëerde even geen kansen, tot de bal kort voor rust op de stip ging. Nsoki kwam te laat met een tackle op Riyad Mahrez en de strafschop was terecht. Mahrez (43.) nam zelf zijn verantwoordelijkheid en joeg de 0-2 zonder aarzelen voorbij Mignolet. Kort na de pauze maakten de Citizens de wedstrijd helemaal dood. De Bruyne stuurde Kyle Walker (53.) diep, die koeltjes afwerkte.

Philippe Clement greep in en bracht Vormer en Van der Brempt voor Rits en Sowah. Het kalf was echter al lang verdronken en beterschap diende zich niet aan. Mignolet kon de vierde tegentreffer nog even uitstellen met een paar goeie tussenkomsten, maar middenin de tweede helft stond het toch 0-4. De negentienjarige invaller Cole Palmer, die nog maar net De Bruyne was komen vervangen, (67.) trapte vanop de rand van de zestien knap binnen. Een tiental minuten voor tijd maakte Club dan toch een eerredder. Op aangeven van Van der Brempt maakte Hans Vanaken (81.) 1-4. Hij scoorde nu al in vijf Champions League-wedstrijden op rij. Het laatste woord was toch weer voor City, want Mahrez (84.) joeg de 1-5 los in de winkelhaak.