Cian Uijtdebroeks aan de start in... Poperinge

De junioren en beloften werken volop toe naar het Belgisch kampioenschap tijdrijden voor de jeugd, op 1 mei in Waregem. Hoe ver ze staan, konden ze gisteren ontdekken tijdens de testtijdrit in Poperinge.

Maar de meeste ogen aan de start waren gericht op niemand minder dan Cian Uijtdebroeks van Bora-hansgrohe. Eerder dit seizoen nog top tien in de Ronde van Catalonië. Deze week moest hij wel nog ziek opgeven in de Tour of the Alps.

Uijtdebroeks geldt als één van de grootste wielertalenten van ons land. De testtijdrit in Poperinge was dan ook geen doel op zich. Uijtdebroeks wilde vooral -buiten competitie- z'n materiaal testen voor de tijdritten in de Ronde van Romandië (vanaf dinsdag) en de Ronde van Zwitserland (in juni).

'Ik weet nog maar net dat ik daaraan zal deelnemen, maar de test is geslaagd. De nieuwe positie voelt goed aan', zegt Uijtdebroeks, die niet is opgenomen in de einduitslag in Poperinge.

Bij de junioren was de overwinning voor Lars Vanden Heede. Jonathan Vervenne mocht zich de beste belofte noemen.