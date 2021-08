Chinees vrouwenteam verslaat Belgian Cats

De Belgian Cats, die al zeker waren van de kwalificatie voor de tweede ronde, zijn als beste tweede net als de groepswinnaars reekshoofd bij de loting voor de kwartfinales, die maandagnamiddag gehouden wordt. De kwartfinales worden woensdag afgewerkt, Servië en Japan zijn dan de mogelijke tegenstanders.

Dat het voor de pauze in de Saitama Arena gelijkopgaand ging tussen België en China, is een understatement. Beide teams waren meer dan gewaagd aan elkaar, met een 21-17 voorsprong voor ons land na het eerste kwart, bij de rust had China de rollen echter omgedraaid en keken de Cats tegen een achterstand van één puntje aan: 37-38, na liefst twintig punten voor rust van Emma Meesseman. (Lees verder onder de foto)

In het derde kwart kwam er dan toch plots een tempoversnelling van China, waarmee ze vier punten konden uitlopen (44-48). Bij het einde van het derde kwart was die voorsprong onder impuls van een ontketende Han Xu opgelopen tot zeven punten (52-59). Met zes punten op rij van Kim Mestdagh werd de achterstand van de Belgen in het vierde kwart vervolgens teruggebracht naar drie punten (58-61), waardoor met nog acht minuten op de klok alles nog mogelijk was. Nadien liet de aanvallende efficiëntie bij de Cats het even afweten, waardoor China op een voorsprong van acht punten kwam: 60-68 en even later ook 62-70. Uitblinkster Kim Mestdagh was toen al naar de kant na een ongelukkig contact. (Lees verder onder de foto)

Toen was al duidelijk dat een Belgische zege er niet meer inzat. Uiteindelijk werd het 62-74, een nederlaag waar gezien het spel na rust niet veel tegen in te brengen was. Eentje zonder veel gevolgen ook, want als nummer twee in groep C zitten de Belgen toch bij de reekshoofden.