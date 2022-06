Chicago wint met Meesseman in Las Vegas na strafste comeback ooit in WNBA

De titelverdedigsters versloegen de Los Angeles Aces, de leider in de competitie, met 95-104.

De overwinning was des te opmerkelijker, omdat het slechts de tweede nederlaag van de club uit Nevada was in haar thuisarena dit seizoen en de derde in 16 wedstrijden. Las Vegas nam de beste start en leidde na het eerste kwart met 41-18. Chicago stond op een bepaald moment zelfs 28 punten achter (51-23 in het tweede kwart) maar vocht helemaal terug en brak zelfs het WNBA-record voor strafste comeback. Chicago had het vorige record sinds 2013 in handen toen het een kloof van 25 punten kon dichten.

Het tweede en derde kwart draaiden in het voordeel van Chicago uit (21-33 en vooral 11-30 in het derde kwart), zodat toen de laatste periode begon, Meesseman en co. leidden met 73-81. De West-Vlaamse telde 17 punten en zes rebounds. Julie Allemand speelde haar vijfde wedstrijd met haar nieuwe team. In tien minuten deelde ze zes assists uit. Chicago blijft derde in de stand met elf overwinningen tegen vijf nederlagen, achter Las Vegas (13-3) en Connecticut (12-5). De volgende wedstrijd voor de twee Belgian Cats volgt vrijdag tegen de Los Angeles Sparks.