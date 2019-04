Cherain geeft op, Princen op kop

Na de eerste ronde van vier klassementsritten in de TAC Rally rijdt de Limburger Kris Princen aan de leiding. BK-leider Cédric Cherain ging in de derde rit van de baan en moest opgeven. De klassementsrit werd geneutraliseerd.

De eerste ronde van vier klassementsritten in de TAC rally ligt er altijd spekglad bij. Het parcours oogt normaal maar de grip varieert. Kris Princen en Cédric Cherain 'vlogen' er beiden letterlijk in. Op de eerste klassementsrit van Schuifferskapelle was het verschil na 14.93 km slecht 0.1 in het voordeel van Cherain. In de daaropvolgende rit was Princen 1.3 sneller dan BK-leider Cherain.

De intense strijd kwam in de daaropvolgende rit abrupt tot een einde toen Cherain van de baan ging en moest opgeven. "Ik reed te snel en ben in een gat naast de weg terechtgekomen", zuchtte Cherain. "De aanwezige toeschouwers slaagden er niet in de wagen opnieuw op de weg te krijgen. De Polo stak te diep. Een takelwagen heeft ons vlot getrokken waarna we met de wagen naar de assistentiezone zijn gereden. Op wat carrosserieschade na heeft de wagen niets. Jammer; maar het is zo. Over twee weken sta ik aan de start van de rally van Wallonië."

Na vier klassementsritten leidt Princen met in zijn spoor een kransje Skoda's. Er resten de deelnemers nog tien klassementsritten. De TAC rally eindigt zaterdagavond omstreeks 20u30.