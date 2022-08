Charles De Ketelaere maakt zijn debuut voor AC Milan

Golden boy Charles De Ketelaere heeft zijn debuut gemaakt bij AC Milan. In een oefenmatch tegen Vincenza mocht CDK een kwartier voor tijd Brahim Diaz komen vervangen. Hij liet zich meteen opmerken.

Het was even verschieten bij de aftrap: de Italiaanse landskampioen kreeg meteen een tegendoelpunt. Alex Rolfini bezorgde Vincenza al in de eerste minuut een 1-0 voorsprong, maar die stond niet lang op het bord.

Rafael Leao, Junior Messias , Ante Rebic en Fikayo Tomori draaiden het scenario volledig om. Nicola Dalmonte hielp met een owngoal mee aan de 1-6 overwinning. Bijna scoorde ook De Ketelaere al voor zijn nieuwe club, maar zijn schot strandde op de paal. Zijn technische hoogstandjes deden de tifosi al even wegdromen.

Volgende zaterdag opent Milan het nieuwe seizoen in de Serie A met een thuismatch tegen Udinese.