Cercle zet zich schrap tegen Club voor Brugse stadsderby

Na de nederlaag tegen Benfica afgelopen woensdag wil Club nog eens voor eigen publiek uitpakken, al krijgen ze stevige concurrentie van Cercle onder leiding van Miron Muslic.

Veel veranderd

Club Brugge staat momenteel als vierde in het klassement van de Jupiler Pro League en vecht dus nog steeds voor zijn plaatsje in de play-offs. Cercle staat genoteerd als achtste met zeven punten verschil en kan ontspannen voetballen. Sinds de overname van Muslic is het gevaar op degradatie voor Cercle geweken.

In de eerste derby dit seizoen verloor Cercle nochtans met 4-0 onder Dominik Thalhammer. "Intussen is er een heleboel veranderd. We hebben onze speelstijl aangepast. Onze gemoed en vorm is nu compleet anders. We zijn klaar voor Club", aldus een zelfzekere Muslic.

Niks hoeft meer

Recent haalde Cercle nog een negen op vijftien. Voor Cercle hoeft dit seizoen dus niks meer, omdat de redding nu al zo goed als zeker is. Het verschil met nummer zestien, Zulte Waregem, bedraagt veertien punten.

Muslic benadrukt dat ze nog steeds ambitieus zijn. "We moeten zo goed mogelijk spelen als een team en we hebben de beste individuele prestaties nodig. Dit is de derby tegen Club en we zijn gewoon verplicht om alles te geven, want dat verwachten de fans. Ze mogen daar 100 procent op rekenen."

Ongeveer 13.000 toeschouwers zullen zondag afzakken naar het Jan Breydelstadion om te zien wie zich weer de ploeg van 't stad mag noemen.