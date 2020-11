Cercle vertrekt zonder punten in Charleroi

Charleroi heeft de goeie reeks van Cercle Brugge een halt toegeroepen. Met drie doelpunten in de tweede helft stuurde het groenzwart met lege handen terug naar Brugge.

Beide ploegen hun matchen werden vorige week door corona uitgesteld en hadden dus wat van het voetbalritme verloren. Cercle zat nochtans in een goeie flow na een sterke 9 op 12, mét verzorgd voetbal. Charleroi daarentegen had er een moeilijke periode opzitten. Hun laatste overwinning dateerde al van midden september na een 18 op 18 in de eerste weken van het seizoen.

Zure misser voor Cercle

Het trage tempo van de eerste helft kon de ploegen niet onderscheiden. Met een saaie en snel te vergeten 0-0 trokken ze naar de kleedkamer. Na de rust kreeg Cercle meteen een opgelegde kans, maar Da Silva Lopes vergat de score te openen en gaf Penneteau de kans zijn eigen foutje recht te zetten. Aan de overkant was het wel prijs. Gholizadeh schoot raak vanuit een scherpe hoek.

Vijf minuten later mochten de boeken toe toen Berahino een afgeweken bal van Morioka kon binnenwerken. De ploeg van Paul Clement kon daar niets meer tegenin brengen, en slikte op het eind nog een derde treffer van de voet van Nicholson.

Met het verlies blijft De Vereniging op een degelijke negende plaats hangen, terwijl Charleroi terug naar de kop van het klassement springt. Door het gelijkspel van Club blijven ze daar zeker tot zondagmiddag staan wanneer Antwerp naar Anderlecht moet.