Cercle verliest van Charleroi

De Carolo's bogen een 0-1 achterstand om in een 2-1 zege dankzij doelpunten van Isaac Mbenza (44.) en Amirhossein Hosseinzadeh (51.). Na de zege tegen Eupen op de vorige speeldag boekt Charleroi een 6/6, waarmee het de degradatiezone verder achter zich laat.

Ondanks een erg povere pot voetbal gaf het scorebord in het Stade du Pays de Charleroi tijdens de rust 1-1 aan. Zonder goed te voetballen vonden beide ploegen toch de weg naar doel. Cercle Brugge, dat in de eerste helft wel nog het best uit de verf kwam, opende de debatten na een afgeweken schot van aanvoerder Charles Vanhoutte (27.). Daarna hing niet de gelijkmaker van de thuisploeg, maar wel een tweede treffer van de Brugse bezoekers in de lucht. Toch wisten de Carolo's, die amper kansen creërden in de eerste periode, zich langszij te hijsen. Na slecht verdedigen door Cercle belandde de bal in de voeten van Adem Zorgane, die de gelijkmaker aanboodt aan spits Mbenza (44.).

In de tweede periode kwam Charleroi scherper voor de dag en draaide het de rollen om. Het eiste de bal op en troefde Cercle af in de duels. Via een kopbaldoelpunt op een hoekschop van de Iraniër Hosseinzadeh (51.) kwam het zowaar op voorsprong. De Brugse bezoekers zochten nog naar de gelijkmaker, maar legden te weinig kwaliteit op de mat om Charleroi-doelman Hervé Koffi echt in de problemen te brengen.

In de stand klimt Charleroi met 25 punten op naar de elfde plek, een plaats en een punt onder Cercle Brugge. Na twee opeenvolgende zeges bedraagt de kloof met de degradatiestreep voor Charleroi nu acht punten.